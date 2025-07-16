«Анадолу Эфес» подтвердил переход центрового Георгиоса Папаянниса

Георгиос Папаяннис официально присоединился к турецкому клубу.

«Анадолу Эфес» объявил о переходе 28-летнего греческого центрового.

Баскетболист провел последний сезон в «Монако», набирая 7,3 очка и 3,4 подбора в среднем в Евролиге. Папаяннис не выходил на площадку в матчах «Финала четырех», в котором его клуб завоевал второе место.