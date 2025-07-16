Леброн Джеймс не разговаривал о выкупе или обмене и рассчитывает на сезон с «Лейкерс» (the Athletic)
Инсайдеры The Athletic прокомментировали слухи вокруг Леброна Джеймса.
По информации издания, «Лейкерс» и форвард рассчитывают на сотрудничество в следующем сезоне, которое возобновится с тренировочного лагеря.
Клуб не получил никаких знаков или сообщений от Джеймса о его интересе к выкупу контракта или обмену в другую организацию.
Сезон-2025/26 станет 8-м для форварда в команде, это самый длительный период выступления в одном месте в карьере баскетболиста.
Слухи о возможном переходе возникли после слов его агента, намекающих на несовпадение целей «Лейкерс», которые «строятся на будущее», и самого Джеймса, который «хочет соревноваться за титул».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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