Леброн Джеймс не разговаривал о выкупе или обмене и рассчитывает на сезон с «Лейкерс» (the Athletic)

Инсайдеры The Athletic прокомментировали слухи вокруг Леброна Джеймса.

По информации издания, «Лейкерс » и форвард рассчитывают на сотрудничество в следующем сезоне, которое возобновится с тренировочного лагеря.

Клуб не получил никаких знаков или сообщений от Джеймса о его интересе к выкупу контракта или обмену в другую организацию.

Сезон-2025/26 станет 8-м для форварда в команде, это самый длительный период выступления в одном месте в карьере баскетболиста.

Слухи о возможном переходе возникли после слов его агента, намекающих на несовпадение целей «Лейкерс », которые «строятся на будущее», и самого Джеймса , который «хочет соревноваться за титул».