Пол Джордж: «Не пошел бы в «Шарлотт» в роли свободного агента. У них нет победной культуры, это конец карьеры»
Пол Джордж порассуждал о ситуации Ламело Болла.
Форвард «Филадельфии» обсудил сложности построения команды в «Хорнетс» вокруг молодого разыгрывающего.
«Проблема в Ламело или в команде? Я бы не пошел в «Шарлотт» в роли свободного агента. У них нет победной культуры.
Это замечательный город, за него приятно выступать, в нем хорошо жить. Но с баскетбольной точки зрения это конец карьеры.
Должен ли сам Мело изменить восприятие команды, или это задача фронт-офиса?
Потому что они продолжат идти этим путем, набирать молодежь, и рано или поздно Ламело и сам станет слишком возрастным для их состава», – заявил Джордж на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Podcast P with Paul George
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