ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/8 финала. Франция обыграла Бельгию, Германия уступила Словении в овертайме и другие результаты
Сегодня начался плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Прошлогодние чемпионы из Франции справились с Бельгией. Финалисты из Словении обыграли Германию с минимальным преимуществом в овертайме.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Ираклион, Греция
Плей-офф
1/8 финала
Чехия – Испания – 54:70 (16:13, 14:23, 13:20, 11:14)
16 июля. 13:00
Израиль – Румыния – 119:68 (35:20, 34:16, 28:19, 22:13)
16 июля. 13:00
Италия – Исландия – 101:58 (19:17, 31:11, 21:14, 30:16)
16 июля. 15:30
Сербия – Украина – 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)
16 июля. 15:30
Греция – Финляндия – 85:78 (19:15, 18:18, 21:15, 27:30)
16 июля. 18:00
Польша – Литва – 73:84 (20:16, 17:20, 18:23, 18:25)
16 июля. 18:00
Франция – Бельгия – 74:57 (17:13, 27:17, 11:12, 19:15)
16 июля. 20:30
Германия – Словения – 85:86 (23:16, 16:18, 10:20, 23:18, 13:14)
16 июля. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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