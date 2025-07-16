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Тренер Том Крин: «Проблема с броском Егора Демина в направляющей руке, она слишком высоко на мяче»

Том Крин прокомментировал технику Егора Демина.

«Его техника стала лучше, он бросает из более высокой позиции. Его бросковая рука расположена за мячом, он делает это правильнее. Проблема в его направляющей руке. Она слишком высоко находится на мяче.

При правильном броске оба больших пальца должны практически соприкасаться. Большой палец не участвует в толчке, они находятся рядом. Бросковая рука отправляет мяч в полет, направляющая остается неподвижной.

Как только он добьется этого, его бросок станет значительно лучше», – рассказал университетский тренер и комментатор.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Лукаса Каплана
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