Ошэй Бриссетт перешел в «Маккаби Тель-Авив»
«Маккаби» подписал Ошэя Бриссетта.
Чемпион НБА в составе «Бостона» продолжит карьеру в Израиле.
27-летний форвард (201 см) провел 6 сезонов в лиге, отыграв 233 матчей.
После завоевания титула с «Селтикс» в 2024 году Бриссетт отказался от опции на 2,5 миллиона на следующий сезон, но в итоге не нашел места в НБА и провел только 6 матчей за «Филадельфию» на двустороннем контракте, набирая 8,7 очка и 3,7 подбора за 23,7 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
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