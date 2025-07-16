Ошэй Бриссетт перешел в «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби» подписал Ошэя Бриссетта.

Чемпион НБА в составе «Бостона » продолжит карьеру в Израиле.

27-летний форвард (201 см) провел 6 сезонов в лиге, отыграв 233 матчей.

После завоевания титула с «Селтикс» в 2024 году Бриссетт отказался от опции на 2,5 миллиона на следующий сезон, но в итоге не нашел места в НБА и провел только 6 матчей за «Филадельфию» на двустороннем контракте, набирая 8,7 очка и 3,7 подбора за 23,7 минуты в среднем.