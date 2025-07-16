Крис Ливингстон подпишет однолетний гарантированный контракт с «Милуоки»
«Бакс» сохранят Криса Ливингстона.
21-летний форвард (198 см) был выбран 58-м на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в «Милуоки», набирая 1,3 очка и 1,3 подбора за 4,7 минуты в среднем в 42 матчах.
Ливингстон успешно показывает себя в Летней лиге. На его счету в среднем 20 очков и 5,3 подбора при 50% реализации с игры и 37,5% из-за дуги.
Игрок получил 1-летний стандартный гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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