Крис Ливингстон подпишет однолетний гарантированный контракт с «Милуоки»

«Бакс» сохранят Криса Ливингстона.

21-летний форвард (198 см) был выбран 58-м на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в «Милуоки », набирая 1,3 очка и 1,3 подбора за 4,7 минуты в среднем в 42 матчах.

Ливингстон успешно показывает себя в Летней лиге. На его счету в среднем 20 очков и 5,3 подбора при 50% реализации с игры и 37,5% из-за дуги.

Игрок получил 1-летний стандартный гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.