Джо Дюмарс: «Зайон Уильямсон – невероятно хороший парень. Но в 25 лет пора взять на себя лидерские обязанности»
Джо Дюмарс рассказал о взаимоотношениях со звездой «Пеликанс».
«Первым делом хочу сказать, что Зайон Уильямсон невероятно хороший парень. Действительно хороший человек.
У нас были потрясающие беседы. Постоянно на связи с ним. Говорил с ним об ответственности лидера, капитана, лучшего игрока, лица клуба. О том, что в 25 лет пришло время взять на себя эту ответственность.
Нужно полностью принять все, что идет вместе с величием на площадке. Об этом были наши беседы, честные и открытые. Не выбирая слов. Но он понимает, что это идет от заботы о нем и его профессиональном будущем», – поделился глава баскетбольных операций «Нового Орлеана».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
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