Джо Дюмарс: «Зайон Уильямсон – невероятно хороший парень. Но в 25 лет пора взять на себя лидерские обязанности»

Джо Дюмарс рассказал о взаимоотношениях со звездой «Пеликанс».

«Первым делом хочу сказать, что Зайон Уильямсон невероятно хороший парень. Действительно хороший человек.

У нас были потрясающие беседы. Постоянно на связи с ним. Говорил с ним об ответственности лидера, капитана, лучшего игрока, лица клуба. О том, что в 25 лет пришло время взять на себя эту ответственность.

Нужно полностью принять все, что идет вместе с величием на площадке. Об этом были наши беседы, честные и открытые. Не выбирая слов. Но он понимает, что это идет от заботы о нем и его профессиональном будущем», – поделился глава баскетбольных операций «Нового Орлеана».