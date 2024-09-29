«Миннесота» отчислила Чейссона Рэндла

«Миннесота» рассталась с Чейссоном Рэндлом.

«Тимбервулвс» отчислили разыгрывающего защитника (31 год, 188 см), с которым ранее на этой неделе был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.

«Миннесота » находится в процессе завершения сделки, которая отправит Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» в обмен на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и Кейту Бэйтс-Диопа.

Отказ от Чейссона Рэндла освобождает место в составе, необходимое «Миннесоте» для совершения трехстороннего обмена с «Нью-Йорком» и «Шарлотт».