Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации
Милош Теодосич пропускает матчи Евролиги.
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич был дисквалифицирован на два матча Евролиги и оштрафован на 15 000 евро за неуважение к члену судейской бригады в матче против «Анадолу Эфеса» в апреле.
Теодосич пропустит гостевую встречу с «Парижем» и домашний матч против «Басконии».
«Црвена Звезда» тяжело начала сезон-2024/25, уступив «Дубаю» в первом матче Адриатической лиги и победив «Морнар Бар» во втором.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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