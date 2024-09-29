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Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации

Милош Теодосич пропускает матчи Евролиги.

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич был дисквалифицирован на два матча Евролиги и оштрафован на 15 000 евро за неуважение к члену судейской бригады в матче против «Анадолу Эфеса» в апреле.

Теодосич пропустит гостевую встречу с «Парижем» и домашний матч против «Басконии».

«Црвена Звезда» тяжело начала сезон-2024/25, уступив «Дубаю» в первом матче Адриатической лиги и победив «Морнар Бар» во втором.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoМилош Теодосич
logoПариж
logoМорнар Бар
logoДубай
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