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Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Морнар Бар», «Будучность» сыграет со «Сплитом»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар», черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Партизан Сербия – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Мега Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Студентски центар Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-1, Спартак Суботица Сербия – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Морнар Бар Черногория – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoБудучность
logoСплит
logoМорнар Бар
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