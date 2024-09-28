Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Морнар Бар», «Будучность» сыграет со «Сплитом»
Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар», черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Сплитом».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Партизан Сербия – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Мега Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Студентски центар Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-1, Спартак Суботица Сербия – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Морнар Бар Черногория – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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