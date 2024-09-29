Бродрик Томас присоединится к тренировочному лагерю «Сакраменто»

«Кингз» просмотрят Бродрика Томаса.

Атакующий защитник Бродрик Томас (27 лет, 196 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе «Клипперс» и представлял G-лигу в выставочном предсезонном матче против «Меги».

Баскетболист набирал 12,1 очка, 4 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата и попал во вторую символическую пятерку лиги.

На счету игрока в общей сложности 44 матча в НБА со средними показателями в 3,3 очка и 1,4 подбора за встречу.

Томас подпишет негарантированное соглашение.