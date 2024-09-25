«Сакраменто» подпишет негарантированный контракт с Джастином Пауэллом
Джастин Пауэлл примет участие в тренировочном лагере «Сакраменто».
«Кингз» договорились с атакующим защитником (23 года, 196 см) о подписании негарантированного контракта Exhibit 10.
Пауэлл не был выбран на драфте 2023 года. В прошлом сезоне он выступал в G-лиге за фарм-клуб «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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