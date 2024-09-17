«Сакраменто» объявил о подписании Буги Эллиса

Буги Эллис присоединился к «Сакраменто».

«Кингз» объявили о подписании контракта с защитником (23 года, 185 см) в понедельник.

Эллиса не выбрали на драфте НБА 2024 года после трех сезонов за университет Южной Каролины.

В пяти матчах за «Сакраменто » в Летней лиге в Лас-Вегасе он набирал в среднем 11,2 очка при 51,3% с игры, включая 54,5% 3-очковых. Он также совершал по 1,2 перехвата.