Чемпионат Франции. «Монако» примет «Страсбур», «Бурк» сыграет с «Виллербаном»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Монако» встретится со «Страсбуром», «Бурк» примет «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Сен-Кантен – 2-0, Бурк – 1-0, Виллербан – 1-0, Нанси – 1-0, Гравлин-Дюнкерк – 1-0, Лимож – 1-0, Страсбур – 1-0, Шоле – 1-0, Нантер – 1-1, Париж – 1-1, Дижон – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Монако – 0-1, Ле-Ман – 0-2, Элан Шалон – 0-2, Стад Рошеле – 0-2, Ле-Портель – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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