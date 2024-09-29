Чемпионат Франции. «Монако» примет «Страсбур», «Бурк» сыграет с «Виллербаном»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Монако» встретится со «Страсбуром », «Бурк» примет «Виллербан ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Сен-Кантен – 2-0, Бурк – 1-0, Виллербан – 1-0, Нанси – 1-0, Гравлин-Дюнкерк – 1-0, Лимож – 1-0, Страсбур – 1-0, Шоле – 1-0, Нантер – 1-1, Париж – 1-1, Дижон – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Монако – 0-1, Ле-Ман – 0-2, Элан Шалон – 0-2, Стад Рошеле – 0-2, Ле-Портель – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.