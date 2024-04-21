Чемпионат Франции. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Парижем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
Единоличный лидер чемпионата «Монако» примет «Ле-Портель». «Виллербан» и «Париж», ведущие борьбу за распределение мест в тройке лидеров, сыграют друг с другом.
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 15.30, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (0), Лойд (0), Уаттара (0), Блоссомгейм (0), Мотеюнас (0).
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.05, «Астробаль»
Положение команд: Монако – 26-5, Париж – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, Нантер – 19-11, Ле-Портель – 16-13, Страсбур – 15-14, Шоле – 15-15, Сен-Кантен – 15-15, Лимож – 15-16, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, Дижон – 12-18, Элан Шалон – 12-18, Гравлин-Дюнкерк – 11-19, Роанн – 10-21, Блуа – 9-21, Метрополитан – 4-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.