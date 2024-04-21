Чемпионат Франции. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Парижем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

Единоличный лидер чемпионата «Монако» примет «Ле-Портель». « » и «Париж», ведущие борьбу за распределение мест в тройке лидеров, сыграют друг с другом.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 26-5, – 21-7, Виллербан – 21-8, – 20-8, – 19-11, Ле-Портель – 16-13, – 15-14, Шоле – 15-15, Сен-Кантен – 15-15, Лимож – 15-16, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, – 12-18, Элан Шалон – 12-18, Гравлин-Дюнкерк – 11-19, Роанн – 10-21, Блуа – 9-21, Метрополитан – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.