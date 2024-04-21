Чемпионат Франции. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Парижем»

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Монако Париж Бурк Ле-Портель Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

Единоличный лидер чемпионата «Монако» примет «Ле-Портель». «Виллербан» и «Париж», ведущие борьбу за распределение мест в тройке лидеров, сыграют друг с другом.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Ле-Портель 101:67 (31:13, 26:14, 23:15, 21:25)
Дата проведения
21 апреля, 15.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (0), Лойд (0), Уаттара (0), Блоссомгейм (0), Мотеюнас (0).
Ле-Портель
Максхуни (0), Диавара (0), ДиЛео (0), Флеминг (0), Вотье (0).

Бурк – Страсбур 34:31 (2 четверть)
Дата проведения
21 апреля, 17.30, «Ekinox»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Париж
Дата проведения
21 апреля, 20.05, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-5, Париж – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, Нантер – 19-11, Ле-Портель – 16-13, Страсбур – 15-14, Шоле – 15-15, Сен-Кантен – 15-15, Лимож – 15-16, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, Дижон – 12-18, Элан Шалон – 12-18, Гравлин-Дюнкерк – 11-19, Роанн – 10-21, Блуа – 9-21, Метрополитан – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий