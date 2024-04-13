Чемпионат Франции. «Нантер» – «Лимож», «Дижон» сыграет с «Монако» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут четыре матча.
«Нантер» примет «Лимож», «Дижон» сыграет с «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Положение команд: Монако – 25-4, Париж – 21-7, Виллербан – 20-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, Лимож – 14-15, Страсбур – 13-15, Нанси – 13-15, Ле-Ман – 12-16, Дижон – 12-16, Элан Шалон – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-18, Роанн – 9-19, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.