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«Какого черта ты не можешь сказать все прямо?». Кваме Браун раскритиковал подход Леброна Джеймса к ситуации вокруг рэпера Diddy

Леброна Джеймса связали с рэпером Diddy, являющимся фигурантом уголовного дела.

Форвард «Лейкерс» упоминал вечеринки Diddy в видео, распространившимся в сети. 

Бывший игрок Кваме Браун раскритиковал молчание Джеймса в связи со сложившейся ситуацией.

«Почему некоторые из этих ниггеров не могут сказать все прямо? Ты же взрослый мужик, выступи и объясни свою позицию. К черту все это уклончивое дерьмо. Это трусость. Ты же должен быть королем, ниггер. Короли говорят с людьми напрямую», – заявил бывший баскетболист.

Имя Леброна Джеймса официально не упоминается в связи с расследованием секс-трафика и рэкета, в которых обвиняется Diddy.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
происшествия
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoКваме Браун
logoНБА
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