«Какого черта ты не можешь сказать все прямо?». Кваме Браун раскритиковал подход Леброна Джеймса к ситуации вокруг рэпера Diddy
Леброна Джеймса связали с рэпером Diddy, являющимся фигурантом уголовного дела.
Форвард «Лейкерс» упоминал вечеринки Diddy в видео, распространившимся в сети.
Бывший игрок Кваме Браун раскритиковал молчание Джеймса в связи со сложившейся ситуацией.
«Почему некоторые из этих ниггеров не могут сказать все прямо? Ты же взрослый мужик, выступи и объясни свою позицию. К черту все это уклончивое дерьмо. Это трусость. Ты же должен быть королем, ниггер. Короли говорят с людьми напрямую», – заявил бывший баскетболист.
Имя Леброна Джеймса официально не упоминается в связи с расследованием секс-трафика и рэкета, в которых обвиняется Diddy.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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