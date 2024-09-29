«Какого черта ты не можешь сказать все прямо?». Кваме Браун раскритиковал подход Леброна Джеймса к ситуации вокруг рэпера Diddy

Леброна Джеймса связали с рэпером Diddy, являющимся фигурантом уголовного дела.

Форвард «Лейкерс » упоминал вечеринки Diddy в видео, распространившимся в сети.

Бывший игрок Кваме Браун раскритиковал молчание Джеймса в связи со сложившейся ситуацией.

«Почему некоторые из этих ниггеров не могут сказать все прямо? Ты же взрослый мужик, выступи и объясни свою позицию. К черту все это уклончивое дерьмо. Это трусость. Ты же должен быть королем, ниггер. Короли говорят с людьми напрямую», – заявил бывший баскетболист.

Имя Леброна Джеймса официально не упоминается в связи с расследованием секс-трафика и рэкета, в которых обвиняется Diddy.