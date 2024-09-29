Джоэл Эмбиид почтил память погибшего в 2014 году брата на мероприятии фонда Philadelphia Youth Basketball

Фонд Philadelphia Youth Basketball провел мероприятие с Джоэлом Эмбиидом.

Праздник «В память об Артуре» прошел на паркете, посвященном центровому «Сиксерс» и его семье.

Младший брат Джоэла Эмбиида погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 13 лет в 2014 году.

«До сих пор тяжело вспоминать об этом. Он вдохновлял меня заниматься моим делом. Заботился обо всех. Оставил кучу историй после себя. Я мало общался с ним после отъезда из Камеруна. Вернувшись после его смерти, услышал очень много хорошего», – рассказал центровой.