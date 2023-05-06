Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на появление сына во время MVP-церемонии
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед вторым матчем серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) официально получил награду MVP.
Эмбиид эмоционально отреагировал на появление сына Артура во время торжественной церемонии.
«Вот причина, по которой я здесь. Отцовство изменило мою жизнь», – произнес Джоэл.
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