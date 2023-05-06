Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на появление сына во время MVP-церемонии

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед вторым матчем серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) официально получил награду MVP.

Эмбиид эмоционально отреагировал на появление сына Артура во время торжественной церемонии.

«Вот причина, по которой я здесь. Отцовство изменило мою жизнь», – произнес Джоэл.

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5 комментариев

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evgen98
Трогательный момент. Интересно пойдет ли сын по стопам отца.
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Birdman NBA
Ответ Александр Митраков
> Отцовство изменило мою жизнь У маленького сына научился плакать, и помогло с МВП?
ахах. Так а вы чем занимаетесь? Эмбид ныл, что не получил МВП, вы ноете потому что он получил.
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Klna Jislime
Он не на сына на самом деле, он это показал каким способом выиграл мвп
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