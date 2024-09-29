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«Нью-Йорк» отчислил Маркуса Морриса и Чуму Окики

«Нью-Йорк» расстался с Маркусом Моррисом и Чумой Окики.

Клуб отчислил форвардов Маркуса Морриса и Чуму Окики (26 лет, 203 см), с которыми ранее были подписаны негарантированные контракты.

Окики провел четыре сезона за «Орландо», набирая 6,3 очка и 3,7 подбора в среднем за матч. Форвард был выбран под 16-м номером на драфте 2019 года.

В прошлом сезоне Моррис выступал за «Кэвс» и «Сиксерс». Он перешел в «Филадельфию» в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Клипперс». В 37 матчах за «Сиксерс» Маркус в среднем набирал 6,7 очка за 17,2 минуты на паркете при 40% из-за дуги.

Перед дедлайном Морриса обменяли в «Сан-Антонио», который выкупил его контракт. Форвард заключил соглашение с «Кэвс» и провел за команду 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка при 41,4% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
переходы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoМаркус Моррис
logoЧума Окики
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