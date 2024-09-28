Миленко Богичевич перед игрой с «Пари НН»: «Автодор» чувствует себя отлично, мы восстановились от прошлого поражения»

Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пари НН».

«Сейчас команда чувствует себя отлично, мы восстановились от прошлого поражения. Такой ритм и расписание не позволяют долго расстраиваться или радоваться. Игры проходят каждые 2-3 дня, поэтому нам надо стараться оставлять все переживания позади, чтобы быть готовыми к следующей встрече. И сейчас мы готовы и настроены на матч с «Нижним». Мы знаем, что они играют в силовой манере, а нам надо ответить им должным образом. Мы также уверены в своих сильных сторонах – встреча с «Зенитом» многое нам показала.

«Нижний Новгород» – сильная команда с широкой ротацией. Их игроки обладают большим опытом и важными знаниями. Они провели уже два матча, где разница в счете говорит сама за себя. На обеих сторонах площадки они играют жестко и агрессивно. Мы уважаем нижегородскую команду и относимся к ней крайне серьезно», – считает главный тренер «Автодора ».