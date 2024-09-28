«Клипперс» отчислили Элайджу Харклесса

«Клипперс» отказались от Элайджи Харклесса.

Ранее в это межсезонье лос-анджелесский клуб подписал с атакующим защитником (24 года, 191 см) негарантированный контракт Exhibit 10.

Ожидается, что этот сезон Харклесс снова проведет в G-лиге за «Сан-Диего».