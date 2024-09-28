«Клипперс» и Терэнс Мэнн договорились о продлении контракта на 3 года и 47 млн долларов

«Клипперс» и Терэнс Мэнн решили продолжить сотрудничество .

Калифорнийский клуб и атакующий защитник (27 лет, 198 см) договорились о продлении контракта на 3 года и 47 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Мэнн провел 75 матчей (71 в старте) регулярного чемпионата, в среднем набирая 8,8 очка и 3,4 подбора за игру.

Американский баскетболист был выбран под общим 48-м номером на драфте-2019.