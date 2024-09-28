  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Майлз Бриджес: «Клипперс» и «Кавальерс» хотели подписать меня»

Майлз Бриджес заявил, что «Клипперс» и «Кэвс» пытались его заполучить.

«Да, «Клипперс» – отличная организация. Они хотели подписать меня, «Кавальерс» тоже хотели подписать меня. Но я просто постарался понять, что лучше всего подходит мне, и что сделает меня и мою семью счастливыми», – рассказал форвард «Шарлотт».

Минувшим летом Бриджес подписал с «Хорнетс» новый трехлетний контракт на 75 миллионов долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Charlotte Observer
logoШарлотт
logoКливленд
logoКлипперс
logoНБА
logoМайлз Бриджес
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майлз Бриджес выпустит новый рэп-альбом перед началом сезона и завершит музыкальную карьеру
218 сентября, 13:58
«Прыщи и неудачный наполнитель для губ». Майлз Бриджес отверг обвинения в домашнем насилии
921 июля, 13:06Фото
Майлз Бриджес подпишет с «Шарлотт» 3-летний контракт на 75 млн долларов
96 июля, 19:08
«Хорнетс» хотят сохранить Майлза Бриджеса, но позволяют ему изучать варианты с другими клубами
15 июля, 12:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дэвид Блатт стал спортивным директором «Маккаби Тель-Авив»
113 минут назад
«Нечестный вопрос». Стефен Карри назал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде
229 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» обыграл «Автодор» и одержал три победы в трех матчах
2сегодня, 14:07
Дуайт Ховард: «Шакил О’Нил присылал мне очень оскорбительные сообщения»
6сегодня, 13:34
Ожидается, что Джулиус Рэндл будет здоров к началу тренировочного лагеря
1сегодня, 13:20
Кейта Бэйтс-Диоп перейдет в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса
сегодня, 13:11
ACB. «Ховентуд» – «Мурсия», «Манреса» встретится с «Валенсией» и другие матчи
1сегодня, 12:24
Карл-Энтони Таунс и его окружение «ошеломлены» обменом в «Нью-Йорк»
6сегодня, 11:46
Джамал Кроуфорд о «Клипперс» Пола и Гриффина: «Одна из лучших команд, которая не стала чемпионом»
4сегодня, 11:07
«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном. Клуб получит денежную компенсацию от игрока
сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Клипперс» отчислили Элайджу Харклесса
6 минут назад
Расселл Уэстбрук: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»
44 минуты назад
Сергей Фомин: «Россия является одним из мировых лидеров баскетбола 3х3»
сегодня, 13:54
Велимир Перасович: «У «Зенита» много игроков, которые обладают высоким мастерством. Остановить их крайне сложно»
сегодня, 12:35
Суперкубок Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» – «Арис», «Олимпиакос» против «Перистери»
сегодня, 12:23
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Это дерби, а мы знаем, какой это тип матчей»
сегодня, 12:22
Расселл Уэстбрук: «Выхожу на площадку, чтобы надрать кому-нибудь задницу»
1сегодня, 12:13
Карл-Энтони Таунс отреагировал на обмен в «Никс» в социальных сетях
2сегодня, 12:04
Леброн Джеймс: «Не сомневаюсь в перспективах сборной США. Эдвардс, Тейтум, Банкеро, Холмгрен, Флэгг – у нас много талантов»
1сегодня, 11:55
«Буллс» воспользовались опцией продления в контракте новичка Дэйлена Терри
1сегодня, 11:33