Майлз Бриджес: «Клипперс» и «Кавальерс» хотели подписать меня»

Майлз Бриджес заявил, что «Клипперс» и «Кэвс» пытались его заполучить.

«Да, «Клипперс » – отличная организация. Они хотели подписать меня, «Кавальерс» тоже хотели подписать меня. Но я просто постарался понять, что лучше всего подходит мне, и что сделает меня и мою семью счастливыми», – рассказал форвард «Шарлотт ».

Минувшим летом Бриджес подписал с «Хорнетс» новый трехлетний контракт на 75 миллионов долларов.