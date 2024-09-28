Майлз Бриджес: «Клипперс» и «Кавальерс» хотели подписать меня»
Майлз Бриджес заявил, что «Клипперс» и «Кэвс» пытались его заполучить.
«Да, «Клипперс» – отличная организация. Они хотели подписать меня, «Кавальерс» тоже хотели подписать меня. Но я просто постарался понять, что лучше всего подходит мне, и что сделает меня и мою семью счастливыми», – рассказал форвард «Шарлотт».
Минувшим летом Бриджес подписал с «Хорнетс» новый трехлетний контракт на 75 миллионов долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Charlotte Observer
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