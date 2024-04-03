Винс Хантер: «Количество мостов в Санкт-Петербурге не сравнится с тем, сколько комбинаций есть у Хави Паскуаля»

Винс Хантер сравнил главных тренеров «Зенита» и УНИКСа.

«Хави Паскуаль и – два абсолютно разных тренера. У Хави, кажется, есть миллион комбинаций в атаке, он тратит на тактические наработки в нападении невероятно много времени. Безусловно, он хорош и в защитной игре, но его конек – это атака. Он переключается в зависимости от обстоятельств, у него всегда есть свой план. Я бы сказал, что его мышление построено на атаке. Стиль Перасовича – защита, защита и еще раз защита. И в этом он невероятно хорош.

Ты сказал, что у мистера Паскуаля есть миллион комбинаций, а я как раз собиралась спросить тебя: чего в Петербурге больше – мостов или комбинаций Хави?

Ха, мостов в Санкт-Петербурге невероятно много! Но даже их количество не сравнится с тем, сколько комбинаций есть у . У нас есть очень много вариантов игры, не сомневайтесь. Я думаю, что даже если взять все то, что мы отрабатываем, у Хави помимо этого есть еще пара сотен комбинаций в голове. Он – маэстро.

Хави Паскуаль и Велимир Перасович имеют давнюю историю противостояния. В чем их сходства и различия?

Они оба нацелены только на победу! Эти тренеры ненавидят проигрывать.

Хави выглядит более эмоциональным, он все же из Испании, горячей страны!

Вы так думаете? А я бы сказал, что как раз Перасович более эмоциональный! Посмотрите, как он жестикулирует. Он никогда не останавливается! Хави более спокойный, размеренный. Безусловно, у него есть свои эмоции, но он более хладнокровный», – сказал форвард « ».