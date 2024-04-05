Велимир Перасович: «Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать»

Главный тренер УНИКСА рассказал о нынешней ротации команды.

УНИКС в гостях уступил « » со счетом 87:91.

Центровой казанцев Джален Рэйнольдс набрал 1500-е очко в лиге ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», они заслужили победу. Они лучше провели концовку этой игры, с большей концентрацией и с большей волей к победе.

Дебют Воронцевича и Беленицкого? Они только вчера приехали к нам, провели одну тренировку. Сегодня они хорошо сыграли, оба неплохо показали себя. У нас сложная ситуация с травмами. Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать.

сделали операцию, он пропустит остаток сезона. Что касается и Найта, то, надеюсь, они будут играть в плей-офф. Но мы пока что не знаем этого наверняка», – прокомментировал нынешний состав команды Велимир Перасович.

Поражение отбросило на второе место в чемпионате.