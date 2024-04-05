Велимир Перасович: «Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать»

Теги травмы Андрей Воронцевич УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Артем Комолов Джален Рейнольдс Михаил Беленицкий Маркос Найт Баскетбол

Главный тренер УНИКСА рассказал о нынешней ротации команды.

УНИКС в гостях уступил «Зениту» со счетом 87:91.

Центровой казанцев Джален Рэйнольдс набрал 1500-е очко в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», они заслужили победу. Они лучше провели концовку этой игры, с большей концентрацией и с большей волей к победе.
Дебют Воронцевича и Беленицкого? Они только вчера приехали к нам, провели одну тренировку. Сегодня они хорошо сыграли, оба неплохо показали себя. У нас сложная ситуация с травмами. Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать.
Комолову сделали операцию, он пропустит остаток сезона. Что касается Кулагина и Найта, то, надеюсь, они будут играть в плей-офф. Но мы пока что не знаем этого наверняка», – прокомментировал нынешний состав команды Велимир Перасович.

Поражение отбросило УНИКС на второе место в чемпионате.

1 комментарий
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Беленицкий провел отличный матч. Паскуаля поздравляем с 100й победой. Настоящая легенда Зенита. Будет очень здорово взять Лигу еще раз.кубок завоевали,нужно выходить на золотой дубль.
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