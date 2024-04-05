Велимир Перасович: «Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать»
Главный тренер УНИКСА рассказал о нынешней ротации команды.
УНИКС в гостях уступил «Зениту» со счетом 87:91.
Центровой казанцев Джален Рэйнольдс набрал 1500-е очко в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю «Зенит», они заслужили победу. Они лучше провели концовку этой игры, с большей концентрацией и с большей волей к победе.
Дебют Воронцевича и Беленицкого? Они только вчера приехали к нам, провели одну тренировку. Сегодня они хорошо сыграли, оба неплохо показали себя. У нас сложная ситуация с травмами. Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать.
Комолову сделали операцию, он пропустит остаток сезона. Что касается Кулагина и Найта, то, надеюсь, они будут играть в плей-офф. Но мы пока что не знаем этого наверняка», – прокомментировал нынешний состав команды Велимир Перасович.
Поражение отбросило УНИКС на второе место в чемпионате.