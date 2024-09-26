Дрю Холидэй: «Теперь люди видят нас на вершине горы»
Дрю Холидэй поделился ожиданиями от нового сезона.
«Теперь люди видят нас на вершине горы. Думаю, в прошлом году ситуация была похожей. В конце концов, нам нужно просто сплотиться и сражаться вместе.
Люди до сих пор благодарят, когда видят тебя на улице. Они чувствуют себя частью нашей победы. И они были ею, самая громкая публика на моей памяти», – заявил защитник «Бостона».
«Когда ты на вершине, можешь либо справляться с сопротивлением, либо упасть вниз. Буду рад пройти этот путь с нашими ребятами.
Сезоном раньше, когда мы проиграли, казалось, что мы в самом низу. Теперь ситуация противоположная, но ощущается схожим образом. Мы на развилке», – прокомментировал ситуацию защитник Джейлен Браун.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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