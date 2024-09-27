Нандо Де Коло официально завершил карьеру в сборной Франции

Нандо Де Коло объявил о завершении игры за сборную Франции.

37-летний защитник предупреждал об уходе еще до олимпийского баскетбольного турнира, на котором помог Франции взять второе подряд серебро.

Де Коло провел в сборной 16 лет. Кроме двух серебряных олимпийских медалей (2020, 2024) защитник завоевал бронзу на чемпионате мира 2019 года, золото Евробаскета-2013, серебро Евробаскета-2011 и бронзу европейского турнира в 2015.

Защитник подписал 2-х летний контракт с «Виллербаном », в котором намерен завершить клубную карьеру.