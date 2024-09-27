Нандо Де Коло официально завершил карьеру в сборной Франции
Нандо Де Коло объявил о завершении игры за сборную Франции.
37-летний защитник предупреждал об уходе еще до олимпийского баскетбольного турнира, на котором помог Франции взять второе подряд серебро.
Де Коло провел в сборной 16 лет. Кроме двух серебряных олимпийских медалей (2020, 2024) защитник завоевал бронзу на чемпионате мира 2019 года, золото Евробаскета-2013, серебро Евробаскета-2011 и бронзу европейского турнира в 2015.
Защитник подписал 2-х летний контракт с «Виллербаном», в котором намерен завершить клубную карьеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Нандо Де Коло
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