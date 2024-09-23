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  • Эван Фурнье: «Смена обстановки с «Детройта» на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения»
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Эван Фурнье: «Смена обстановки с «Детройта» на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения»

Эван Фурнье прокомментировал переход в «Олимпиакос».

«Все планеты сошлись, и я переехал в «Олимпиакос». Иногда есть вещи, которые нельзя объяснить. Как встреча с будущей женой.

Всегда видел в «Олимпиакосе» особенный для себя клуб, не знаю, почему.

Смена обстановки с «Детройта» на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения.

Одна из самых темных сторон НБА – это намеренные поражения ради похода за высоким выбором на драфте», – признался защитник.

Фурнье перешел в «Олимпиакос» и вернулся в Европу в это межсезонье.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoДетройт
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoсборная Франции
logoчемпионат Греции
logoЭван Фурнье
logoолимпийский баскетбольный турнир
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