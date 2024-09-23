Эван Фурнье: «Смена обстановки с «Детройта» на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения»

Эван Фурнье прокомментировал переход в «Олимпиакос».

«Все планеты сошлись, и я переехал в «Олимпиакос». Иногда есть вещи, которые нельзя объяснить. Как встреча с будущей женой.

Всегда видел в «Олимпиакосе » особенный для себя клуб, не знаю, почему.

Смена обстановки с «Детройта » на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения.

Одна из самых темных сторон НБА – это намеренные поражения ради похода за высоким выбором на драфте», – признался защитник.

Фурнье перешел в «Олимпиакос» и вернулся в Европу в это межсезонье.