Бриттни Грайнер: «Не ценю тех новых фанатов, которые отпускают расистские замечания в адрес моих партнеров и оппонентов»

Бриттни Грайнер ответила на вопрос о растущей аудитории женской НБА.

Центровую «Финикса » спросили, что она думает об увеличении популярности лиги и приходе новых болельщиков.

«Я не принимаю новых фанатов, которые сидят и отпускают расистские замечания в адрес меня, моих одноклубников и оппонентов. Пусть это и противники, но это и мои друзья.

Ценю тех, кто уважает игру, кто хочет, чтобы лига росла и развивалась. Рада тем, кто раньше не смотрел женский баскетбол. Спасибо новым игрокам, которые приходят в лигу готовыми, показывают шоу. Нам нужны те, кто будут демонстрировать хороший продукт, чтобы лига продолжала расти», – заявила Грайнер .

«Финикс» проиграл всухую «Миннесоте » (0-2) в первом раунде плей-офф женской НБА.