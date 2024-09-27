Бриттни Грайнер: «Не ценю тех новых фанатов, которые отпускают расистские замечания в адрес моих партнеров и оппонентов»
Бриттни Грайнер ответила на вопрос о растущей аудитории женской НБА.
Центровую «Финикса» спросили, что она думает об увеличении популярности лиги и приходе новых болельщиков.
«Я не принимаю новых фанатов, которые сидят и отпускают расистские замечания в адрес меня, моих одноклубников и оппонентов. Пусть это и противники, но это и мои друзья.
Ценю тех, кто уважает игру, кто хочет, чтобы лига росла и развивалась. Рада тем, кто раньше не смотрел женский баскетбол. Спасибо новым игрокам, которые приходят в лигу готовыми, показывают шоу. Нам нужны те, кто будут демонстрировать хороший продукт, чтобы лига продолжала расти», – заявила Грайнер.
«Финикс» проиграл всухую «Миннесоте» (0-2) в первом раунде плей-офф женской НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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