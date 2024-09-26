42 очка Нафисы Коллиер повторили рекорд плей-офф женской НБА

Нафиса Коллиер вывела «Миннесоту» во второй раунд плей-офф.

Форвард набрала 42 очка, 5 подборов и 4 передачи, реализовав 14 из 20 бросков с игры и 2 из 4 трехочковых.

Коллиер повторила рекорд женской НБА по результативности в матче плей-офф. За две игры серии с «Финиксом » баскетболистка набрала 80 очков, что стало абсолютно лучшим результатом в истории плей-офф женской лиги для последовательных матчей.

Коллиер заняла уверенное второе место в голосование за MVP регулярного сезона, уступив Эйже Уилсон из «Лас-Вегаса».