42 очка Нафисы Коллиер повторили рекорд плей-офф женской НБА
Нафиса Коллиер вывела «Миннесоту» во второй раунд плей-офф.
Форвард набрала 42 очка, 5 подборов и 4 передачи, реализовав 14 из 20 бросков с игры и 2 из 4 трехочковых.
Коллиер повторила рекорд женской НБА по результативности в матче плей-офф. За две игры серии с «Финиксом» баскетболистка набрала 80 очков, что стало абсолютно лучшим результатом в истории плей-офф женской лиги для последовательных матчей.
Коллиер заняла уверенное второе место в голосование за MVP регулярного сезона, уступив Эйже Уилсон из «Лас-Вегаса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети женской НБА
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