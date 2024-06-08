Дрэймонд Грин: «Мы стареем. Мы уже не та команда, которой были в 2019-м или даже в 2022-м»

Дрэймонд Грин считает, что ключ к успеху «Уорриорз» – найти новую идентичность.

Форвард « » ответил на вопрос Дэнни Грина о том, какие изменения нужно внести команде, чтобы вернуться на победный путь.

«Я думаю, что для нас будет очень важно определить, кем мы собираемся быть. Мы меняемся, как ты сказал, мы стареем. Мы уже не та команда, которой были в 2019 году или даже в 2022-м, если уж на то пошло.

Все меняется, и мы приспосабливаемся к этим изменениям, и это здорово. Я думаю, что проделывает невероятную работу, позволяя чаще владеть мячом, разыгрывать пик-н-роллы, обыгрывать один на один. Требуется некоторое время для того, чтобы приспособиться к этому, когда вы добились такого успеха, как и мы», – сказал Дрэймонд Грин в своем подкасте.