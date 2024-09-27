Браун, Тейтум и Миддлтон – в пятерке лучших легких форвардов НБА по версии Патрика Беверли

Патрик Беверли составил Топ-5 лучших легких форвардов НБА.

Защитник тель-авивского «Хапоэля» не стал включать в подборку Леброна Джеймса , Кевина Дюрэнта и Янниса Адетокумбо, так как не считает их классическими третьими номерами. По мнению экс-игрока НБА , эти баскетболисты на данном этапе выступают без четкой привязки к позициям.

Окончательный выбор Беверли пал на Джейлена Брауна , Джейсона Тейтума (оба – «Бостон»), Кавая Ленарда («Клипперс»), Паскаля Сиакама («Индиана») и Криса Миддлтона («Милуоки»).

Патрик также рассматривал кандидатуры Пола Джорджа, Демара Дерозана и Скотти Барнса.