Браун, Тейтум и Миддлтон – в пятерке лучших легких форвардов НБА по версии Патрика Беверли
Патрик Беверли составил Топ-5 лучших легких форвардов НБА.
Защитник тель-авивского «Хапоэля» не стал включать в подборку Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта и Янниса Адетокумбо, так как не считает их классическими третьими номерами. По мнению экс-игрока НБА, эти баскетболисты на данном этапе выступают без четкой привязки к позициям.
Окончательный выбор Беверли пал на Джейлена Брауна, Джейсона Тейтума (оба – «Бостон»), Кавая Ленарда («Клипперс»), Паскаля Сиакама («Индиана») и Криса Миддлтона («Милуоки»).
Патрик также рассматривал кандидатуры Пола Джорджа, Демара Дерозана и Скотти Барнса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pat Bev Pod
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