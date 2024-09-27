  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Луи Лабери близок к возвращению в строй, Маркос Найт вернется не раньше середины октября

Луи Лабери и Маркос Найт пропустили старт сезона из-за травм.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», центровой УНИКСа практически восстановился от повреждения и, вероятно, будет готов сыграть с «Зенитом» 29 сентября.

Защитник казанской команды появится на паркете не раньше середины октября.

УНИКС в первом матче уступил ЦСКА, а затем взял верх над «Самарой».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
травмы
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛуи Лабери
Маркос Найт
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА
21 сентября, 06:11
Станислав Еремин о матче-открытия сезона: «Видно, что ЦСКА в хорошей форме. Но УНИКС настроен по‑боевому»
18 сентября, 07:58
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм»
129 августа, 17:59
Михаил Беленицкий о трех операциях: «Начинаешь задумываться о том, что надо что‑то делать помимо баскетбола»
223 июля, 21:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Браун, Тейтум и Миддлтон – в пятерке лучших легких форвардов НБА по версии Патрика Беверли
7 минут назад
Никола Йокич пришел на медиа-день с бородой: «Вероятно, скоро ее не будет»
154 минуты назадВидео
Бывший игрок НБА Джоди Микс вошел в тренерский штаб «Пеликанс»
сегодня, 09:59
Ник Райт: «Часть поклонников Кейтлин Кларк – бесстыдные расисты. Они поддерживают ее ради унижения чернокожих женщин»
12сегодня, 09:38
Бен Симмонс получил официальное разрешение врачей на работу в тренировочном лагере
5сегодня, 09:17
Журналист Рик Бьюкер: «Как-то получил письмо от агентства Klutch. Они продвигали Леброна как MVP»
сегодня, 08:55
Расселл Уэстбрук об освистывании в Денвере: «Для меня это признак уважения»
2сегодня, 08:32
Деррик Роуз выслал букеты из 16 роз людям, которые сыграли роль в его карьере. В этот список попал Фил Джексон
11сегодня, 07:30
Чемпион НБА Ошэй Бриссетт интересен «Црвене Звезде»
сегодня, 06:53
Представитель Алексея Шведа направил адвокатский запрос на имя главы СК Александра Бастрыкина
7сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне
16 минут назадФото
Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
122 минуты назадВидео
Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
сегодня, 10:36
Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»
сегодня, 10:14
ПСБ совместно с РФБ открыл второй центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике
сегодня, 10:07
Аарон Гордон хочет продлить контракт с «Денвером»: «Надеюсь, мы справимся»
3сегодня, 08:19
Деррик Роуз: «Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно отдать всего себя семье»
2сегодня, 08:04
Стив Керр спрашивал у Аарона Гордона, готов ли он сыграть за США. Вызова в сборную в итоге не последовало
1сегодня, 07:55
Джонатан Мотли избежал серьезной травмы
сегодня, 07:20
Анте Томич – MVP 1-го раунда Еврокубка
сегодня, 07:12Видео