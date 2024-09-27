Луи Лабери близок к возвращению в строй, Маркос Найт вернется не раньше середины октября
Луи Лабери и Маркос Найт пропустили старт сезона из-за травм.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», центровой УНИКСа практически восстановился от повреждения и, вероятно, будет готов сыграть с «Зенитом» 29 сентября.
Защитник казанской команды появится на паркете не раньше середины октября.
УНИКС в первом матче уступил ЦСКА, а затем взял верх над «Самарой».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости