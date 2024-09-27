Луи Лабери близок к возвращению в строй, Маркос Найт вернется не раньше середины октября

Луи Лабери и Маркос Найт пропустили старт сезона из-за травм.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», центровой УНИКСа практически восстановился от повреждения и, вероятно, будет готов сыграть с «Зенитом» 29 сентября.

Защитник казанской команды появится на паркете не раньше середины октября.

УНИКС в первом матче уступил ЦСКА, а затем взял верх над «Самарой».