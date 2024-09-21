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Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА

УНИКС проведет первый матч сезона Лиги ВТБ с ЦСКА в усеченном составе.

Из-за травм участия в предстоящей встрече не примут защитники Маркос Найт и Александр Платунов, а также форвард Луи Лабери.

Открывающий регулярный чемпионат матч пройдет в московском «Мегаспорте» в субботу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт УНИКСа
травмы
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛуи Лабери
Александр Платунов
Маркос Найт
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