Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА

УНИКС проведет первый матч сезона Лиги ВТБ с ЦСКА в усеченном составе.

Из-за травм участия в предстоящей встрече не примут защитники Маркос Найт и Александр Платунов, а также форвард Луи Лабери. Открывающий регулярный чемпионат матч пройдет в московском «Мегаспорте» в субботу.