Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА
УНИКС проведет первый матч сезона Лиги ВТБ с ЦСКА в усеченном составе.
Из-за травм участия в предстоящей встрече не примут защитники Маркос Найт и Александр Платунов, а также форвард Луи Лабери.
Открывающий регулярный чемпионат матч пройдет в московском «Мегаспорте» в субботу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт УНИКСа
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости