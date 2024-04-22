Уилли Грин: «Сыграли на высоком уровне. Нам надо было попасть лишь парочку бросков»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Уилли Грин подвел итоги 1-го матча серии с «Тандер» (92:94, 0-1).

«В конце игры у нас были хорошие броски, которые мы не реализовали. В итоге все свелось к одному моменту, одному владению. Наши парни сражались всю игру. В защите сыграли надежно и достойно. План на игру был выполнен на высоком уровне. Нам надо было попасть парочку бросков.

Так и будет проходить серия. Жесткая игра с нашей стороны, аналогичный ответ соперника. Это часть игры. Это часть игры в плей-офф», – заявил Грин.

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