Грег Монро будет заниматься развитием игроков в «Новом Орлеане»

Грег Монро присоединится к тренерскому штабу «Пеликанс».

Бывший центровой был выбран 7-м на драфте-2010 НБА и провел 10 сезонов в лиге, набирая 13 очков, 8,2 подбора и 1,1 перехвата в среднем.

Монро также выступал в Германии, России, Китае и Пуэрто-Рико.

В «Новом Орлеане » Монро будет заниматься развитием игроков.