Грег Монро будет заниматься развитием игроков в «Новом Орлеане»
Грег Монро присоединится к тренерскому штабу «Пеликанс».
Бывший центровой был выбран 7-м на драфте-2010 НБА и провел 10 сезонов в лиге, набирая 13 очков, 8,2 подбора и 1,1 перехвата в среднем.
Монро также выступал в Германии, России, Китае и Пуэрто-Рико.
В «Новом Орлеане» Монро будет заниматься развитием игроков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NOLA.com
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