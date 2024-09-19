Главный тренер «Хапоэля Тель-Авив»: «Патрика Беверли нелегко тренировать»
Стефанос Дедас признался, что ему непросто тренировать Патрика Беверли.
«Не всех моих игроков легко тренировать. Патрика Беверли нелегко тренировать, потому что он привносит привычки из НБА, но я разговариваю с ним каждый день, и он говорит мне: «Тренируйте меня».
Я не говорю, что он устраивает шоу одного актера, потому что у него менталитет игрока высокого уровня, каким он был в НБА», – сказал главный тренер «Хапоэля Тель-Авив».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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