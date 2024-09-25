Патрик Беверли селился отдельно от «Хапоэля» во время выезда в Испанию. Одна из причин – желание записать подкаст
Патрик Беверли получает особое отношение от тель-авивского «Хапоэля».
Бывший игрок НБА остановился в отдельном отеле от других игроков команды в Испании во время выезда на матч Еврокубка против «Ховентуда».
Отмечается, что решение было согласовано с руководством «Хапоэля» и связано с пожеланием Беверли. Одной из причин стала запись нового выпуска его популярного подкаста Pat Bev Pod. Другой причиной был приезд жены Беверли в Бадалону.
Израильский клуб потерпел поражение, несмотря на 14 очков, 3 подбора и 6 передач от американской звезды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sport5
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