Бюджет тель-авивского «Хапоэля» составит 17-19 млн евро. Клуб подписал Беверли, Кабокло и Мотли
Стал известен бюджет тель-авивского «Хапоэля» на сезон-24/25.
Бюджет израильского клуба составит 17-19 миллионов евро. Он примерно в два раза превышает смету прошлого сезона.
В межсезонье-2024 «Хапоэль» среди прочих игроков подписал Патрика Беверли, Бруно Кабокло и Джонатана Мотли.
«Хапоэль» не выигрывал чемпионат Израиля с 1969 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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