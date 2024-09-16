Бюджет тель-авивского «Хапоэля» составит 17-19 млн евро. Клуб подписал Беверли, Кабокло и Мотли

Стал известен бюджет тель-авивского «Хапоэля» на сезон-24/25.

Бюджет израильского клуба составит 17-19 миллионов евро. Он примерно в два раза превышает смету прошлого сезона.

В межсезонье-2024 «Хапоэль» среди прочих игроков подписал Патрика Беверли, Бруно Кабокло и Джонатана Мотли.

«Хапоэль» не выигрывал чемпионат Израиля с 1969 года.