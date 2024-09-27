Майк Данливи: «Уорриорз» стали лучше по сравнению с прошлым сезоном»

Майк Данливи оценил потенциал обновленных «Уорриорз».

По словам генерального менеджера «Голден Стэйт», который готовится к поездке на Гавайи для проведения тренировочного лагеря, в команде существует консенсус относительно того, что она стала лучше по сравнению с прошлым сезоном.

«Мы радуемся за команду в том смысле, что нам удалось сделать ее лучше. У нас сейчас хорошая команда, но мы понимаем, что существует определенный срок годности, и мы находимся в нетерпении как организация.

Существует тонкая грань между нетерпением и отсутствием дисциплины. Я доволен дисциплиной, которую мы поддерживали этим летом, и составом, который мы собрали. Мне нравится тот внутренний рост, который у нас должен случиться», – заявил Данливи.