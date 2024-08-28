Брэндин Подземски: «Уорриорз» держали меня в курсе ситуации, когда были слухи. Сказали, что я в приоритете для клуба»

Брэндин Подземски рассказал об общении с руководством «Уорриорз»

По словам 21-летнего защитника, он получил заверения о том, что клуб не собирается обменивать его, несмотря на большой интерес других представителей НБА .

«Майк Данливи рассказал мне, что мной интересуются многие команды. «Они хотят заполучить тебя, но мы этого не допустим. Ты нужен нам».

Джо Лэйкоб говорил: «Тебе не о чем волноваться. Для нас ты в приоритете». Я ценю это, особенно будучи игроком, которому предстоит провести лишь второй сезон в НБА. И ты слышишь такое от руководителей столь престижной организации.

Это приятно. Я кому-то нужен. Ценю это. Они могли держать меня в неведении до совершения сделки. Но Майк и Джо были открыты, с самого драфта до ситуации с Полом Джорджем, а затем с Маркканеном», – рассказал защитник «Уорриорз».