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  • Брэндин Подземски: «Уорриорз» держали меня в курсе ситуации, когда были слухи. Сказали, что я в приоритете для клуба»
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Брэндин Подземски: «Уорриорз» держали меня в курсе ситуации, когда были слухи. Сказали, что я в приоритете для клуба»

Брэндин Подземски рассказал об общении с руководством «Уорриорз»

По словам 21-летнего защитника, он получил заверения о том, что клуб не собирается обменивать его, несмотря на большой интерес других представителей НБА.

«Майк Данливи рассказал мне, что мной интересуются многие команды. «Они хотят заполучить тебя, но мы этого не допустим. Ты нужен нам».

Джо Лэйкоб говорил: «Тебе не о чем волноваться. Для нас ты в приоритете». Я ценю это, особенно будучи игроком, которому предстоит провести лишь второй сезон в НБА. И ты слышишь такое от руководителей столь престижной организации. 

Это приятно. Я кому-то нужен. Ценю это. Они могли держать меня в неведении до совершения сделки. Но Майк и Джо были открыты, с самого драфта до ситуации с Полом Джорджем, а затем с Маркканеном», – рассказал защитник «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoГолден Стэйт
logoМайк Данливи-младший
logoНБА
Джо Лэйкоб
logoБрэндин Подземски
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