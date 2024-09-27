Роб Пелинка: «Полны оптимизма, что Вандербилт восстановится к старту сезона»
Роб Пелинка оценил нынешнее состояние Джарреда Вандербилта.
Форвард «Лейкерс» перенес несколько процедур на стопах во время межсезонья. Ему залечили травму средней части стопы правой ноги и устранили костную шпору на левой пятке.
«Мы полны оптимизма, что когда начнутся настоящие серьезные матчи, Джарред будет доступен.
У нас есть еще около месяца, и нужно хорошо подготовиться. Поэтому, надеюсь, обойдется без осложнений и рецидивов», – заявил генеральный менеджер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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