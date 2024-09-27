Роб Пелинка: «Полны оптимизма, что Вандербилт восстановится к старту сезона»

Роб Пелинка оценил нынешнее состояние Джарреда Вандербилта.

Форвард «Лейкерс » перенес несколько процедур на стопах во время межсезонья. Ему залечили травму средней части стопы правой ноги и устранили костную шпору на левой пятке.

«Мы полны оптимизма, что когда начнутся настоящие серьезные матчи, Джарред будет доступен.

У нас есть еще около месяца, и нужно хорошо подготовиться. Поэтому, надеюсь, обойдется без осложнений и рецидивов», – заявил генеральный менеджер «озерников».