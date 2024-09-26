Роб Пелинка: «Будем готовы обменять 2 драфт-пика, если это приведет к стабильно выдающемуся уровню игры»
Роб Пелинка описал трансферные задачи «Лейкерс».
Команда из Лос-Анджелеса может предложить в обмене драфт-пики первого раунда 2029 и 2031 года.
«Мы пойдем на сделку с использованием 2-х драфт-пиков, если это приведет нас к стабильно выдающемуся уровню игры.
Мы можем использовать один из них ради просто качественного улучшения состава, если нам это покажется правильным», – заявил генеральный менеджер «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Медины
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