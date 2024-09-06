Джарред Вандербилт может не восстановиться к началу тренировочного лагеря «Лейкерс» и предсезонным матчам
Джарред Вандербилт продолжает реабилитацию после травмы стопы
25-летний форвард «Лейкерс» не выходил на площадку с 1 февраля.
«С Вандербилтом ситуация интересная. Не уверен, что он будет готов к тренировочному лагерю или даже к предсезонным матчам. У него травма стопы. Он решил не проводить операцию во время сезона в феврале. Посмотрим, насколько он будет готов. Пока ничего конкретного», – заявил репортер Майк Бреснахэн.
Вандербилт набирал 5,2 очка, 4,8 подбора и 1,2 перехвата за 20 минут в среднем в 29 матчах прошлого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakeshow
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