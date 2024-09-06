Джарред Вандербилт может не восстановиться к началу тренировочного лагеря «Лейкерс» и предсезонным матчам

Джарред Вандербилт продолжает реабилитацию после травмы стопы

25-летний форвард «Лейкерс » не выходил на площадку с 1 февраля.

«С Вандербилтом ситуация интересная. Не уверен, что он будет готов к тренировочному лагерю или даже к предсезонным матчам. У него травма стопы. Он решил не проводить операцию во время сезона в феврале. Посмотрим, насколько он будет готов. Пока ничего конкретного», – заявил репортер Майк Бреснахэн.

Вандербилт набирал 5,2 очка, 4,8 подбора и 1,2 перехвата за 20 минут в среднем в 29 матчах прошлого сезона.