Генменеджер «Наггетс» Келвин Бут: «У Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. Сейчас где-то на полпути»
Келвин Бут считает, что чемпионское окно «Денвера» открыто.
«Если брать оптимальный сценарий, думаю, у Николы Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. И как мне кажется, мы сейчас где-то на полпути.
Так что нам, вероятно, предстоят еще около пяти подобных походов. Один уже привел к успеху, это здорово. Но повторить этот успех и дойти до самого конца будет невероятно сложно», – заявил генеральный менеджер «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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