Генменеджер «Наггетс» Келвин Бут: «У Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. Сейчас где-то на полпути»

Келвин Бут считает, что чемпионское окно «Денвера» открыто.

«Если брать оптимальный сценарий, думаю, у Николы Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. И как мне кажется, мы сейчас где-то на полпути.

Так что нам, вероятно, предстоят еще около пяти подобных походов. Один уже привел к успеху, это здорово. Но повторить этот успех и дойти до самого конца будет невероятно сложно», – заявил генеральный менеджер «Наггетс».