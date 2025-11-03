Сильвен Франсиско – MVP Евролиги по итогам октября

Защитник «Жальгириса» Сильвен Франсиско признан MVP Евролиги по итогам октября.

Это первая подобная награда в карьере французского баскетболиста. Сильвен Франсиско стал главным двигателем успеха литовской команды, которая завершила месяц с результатом 6-2.

28-летний француз принял участие во всех восьми матчах, набирая в среднем 14,6 очка, 2,6 подбора и 6,8 передачи за 25 минут на площадке при 40,4% точности бросков из-за дуги.