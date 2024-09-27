Майкл Мэлоун: «Мэррэй напоминает команде, что наше чемпионское окно открыто: «Как вы этим воспользуетесь?»
Майкл Мэлоун затронул вопрос настроя «Наггетс» на новый сезон.
Главный тренер «Денвера» ожидает, что команда будет бороться за титул в новом сезоне.
«Джамал Мюррэй все напоминает товарищам по команде, что важно не принимать это как должное. Он говорит: «Чемпионское окно нашей команды открыто, не у каждой команды вообще даже бывает чемпионское окно. Как вы этим воспользуетесь? Сделаете все, чтобы использовать этот шанс, или через 20 лет будете вспоминать и сожалеть?», – сказал главный тренер «Наггетс» во время медиа-дня команды в четверг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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