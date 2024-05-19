Майкл Мэлоун о Джамале Мюррэе: «Он выглядит голодным. Кажется, он не ел уже пару дней. Надеюсь, это продлится до самой игры»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

Майкл Мэлоун рассказал о настрое команды перед решающим матчем.

«Джамал Мюррэй хорошо себя чувствует. Он выглядит голодным. Кажется, что он не ел уже пару дней. Надеюсь, это продлится до самого матча.

Мое послание команде очень простое. Седьмые игры потрясающи. Наслаждайтесь ей. Мы с Джамалом и Николой (Йокичем) провели четыре таких за последние шесть лет в плей-офф. Вот почему нужно работать, чтобы получить преимущество домашней площадки. Перед лучшими болельщиками в лиге.

В седьмой игре каждое владение бесценно. Нет никаких «ой, простите», – заявил главный тренер «Наггетс».

«7-е игры всегда невероятны. Но мы уже играли в больших матчах.

Мы победили «Миннесоту» в похожей игре за преимущество своей площадки в конце сезона. Так что мы уже встречались в серьезных схватках и ждем этой с нетерпением», – прокомментировал грядущую встречу форвард Майкл Портер.

«Наггетс» примут «Тимбервулвз» на своей площадке в решающем матче за выход в финал Западной конференции.

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2 комментария
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Ждём огненный матч
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Дорогой товарищ Майкл Мелоун, пожалуйста, покормите товарища Джамала Мюррея во избежания приступа голодного обморока на площадке во время матча.

С уважением, представитель профсоюза игроков НБА по делам здоровья
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