Майкл Мэлоун о Джамале Мюррэе: «Он выглядит голодным. Кажется, он не ел уже пару дней. Надеюсь, это продлится до самой игры»

Майкл Мэлоун рассказал о настрое команды перед решающим матчем.

« хорошо себя чувствует. Он выглядит голодным. Кажется, что он не ел уже пару дней. Надеюсь, это продлится до самого матча.

Мое послание команде очень простое. Седьмые игры потрясающи. Наслаждайтесь ей. Мы с Джамалом и Николой ( ) провели четыре таких за последние шесть лет в плей-офф. Вот почему нужно работать, чтобы получить преимущество домашней площадки. Перед лучшими болельщиками в лиге.

В седьмой игре каждое владение бесценно. Нет никаких «ой, простите», – заявил главный тренер «Наггетс».

«7-е игры всегда невероятны. Но мы уже играли в больших матчах.

Мы победили «Миннесоту» в похожей игре за преимущество своей площадки в конце сезона. Так что мы уже встречались в серьезных схватках и ждем этой с нетерпением», – прокомментировал грядущую встречу форвард .

«Наггетс» примут «Тимбервулвз» на своей площадке в решающем матче за выход в финал Западной конференции.